Heftige beelden overval Bakker Bart: ‘Geld! Geld! Geld!’

Corona-teststraat in Et­ten-Leur sluit eind januari de poorten

8 januari ETTEN-LEUR - De coronateststraat in Etten-Leur sluit na 27 januari. Er zijn geen plannen voor een andere testlocatie in die gemeente. Dat betekent dat inwoners van Etten-Leur vanaf eind januari meestal naar Breda of Roosendaal zullen moeten voor een coronatest op een GGD-testlocatie.