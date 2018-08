Heftig verhaal van Roosendaalse politieagent: 'Het meisje kijkt dwars door me heen'

ROOSENDAAL - ,,Ik zie in de hoek van de donkere kamer een meisje staan van een jaar of 5", schrijft Roosendaalse politieagent David Neumann in zijn blog. ,,Ze kijkt naar haar oma op de bank, die gewond is." Het is inmiddels zestien jaar geleden, maar nu pas deelt de Roosendaalse agent zijn verhaal, zo heftig is het voor hem geweest.

Neumann werkt in 2001 net drie maanden bij de politie als hij wordt opgeroepen om te gaan kijken bij een huis in Roosendaal. Er is die avond ingebroken en er is iets met de oma van twee meisjes aan de hand. De ambulance staat voor de deur als hij met zijn collega aan komt rijden en ziet een buurman heftige gebaren maken.

De adrenaline raast door zijn lichaam als hij het huis binnenstapt. De buurman weet waar hij moet zijn en wijst de agent naar de woonkamer: ,,Daar moet je zijn!" Zelf durfde de buurman niet naar binnen te gaan, omdat hij weet dat er veel bloed is en dat er twee jonge kinderen aanwezig zijn.

Wezenloze blik

Als Neumann door de gang loopt ziet hij overal bloed. Op de muren, de deuren en op de vloer. In de woonkamer staat een driezitsbank met daarop het silhouet van een vrouw. Hij kan haar niet goed zien door het tegenlicht, maar ziet wel een klein meisje in de hoek van de kamer verstijfd staan.

Ze moet een jaar of vijf zijn, met een paardenstaartje, en kijkt 'wezenloos naar de vrouw op de bank.' ,,Ik kijk naar de vrouw en zie dat ze haar armen om haar buik gevouwen heeft", schrijft Neumann in zijn politieblog. ,,In haar armen houdt ze haar gewonde buik vast." Die is opengesneden door de overvallers.

Neumann kijkt zijn collega aan, die zelf ook nog maar net bij de politie werkt, en vraagt zich af wat ze moeten doen. Ze vragen om hulp aan de meldkamer, maar in de tussentijd is hij het die de situatie in goede banen moet leiden.

Neergestoken voor de ogen van de 5-jarige

De verpleegkundige, die eerste hulp verleent aan de gewonde vrouw, ziet hem staan en drukt het meisje in zijn armen: 'Let op dit meisje, ze hebben haar gekneveld en bij haar oma achtergelaten.' Drie mannen zijn vlak daarvoor in het huis geweest en hebben de bejaarde vrouw voor de ogen van twee meisjes neergestoken.

,,Ik neem het kind van haar over, maar het meisje kijkt dwars door me heen. Geen contact." Haar zusje heeft zich verstopt onder de trap en wordt gevonden door de verpleegkundige. Ook zij wordt door Neumann onder zijn hoede genomen. De gewonde oma wordt met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Van de lege blik van het meisje die naar haar oma staarde krijgt Neumann zelfs zestien jaar later nog koude rillingen. ,,Ik heb veel meegemaakt, maar als je me vraagt wat me het meest is bijgebleven, dan is dat het beeld van het meisje dat verstijfd naar haar gewonde oma kijkt."

De mannen werden in eerste instantie veroordeeld voor tien jaar cel, in hoger beroep kregen ze twaalf jaar.