Heerlijk Avondjeloop voor iedereen in Oud Gastel

OUD GASTEL - Tijdens Avondjeloop in Oud Gastel is iedereen welkom. De gehandicapte Elin verheugt zich op dit jaarlijkse evenement. Hier wordt ze als normaal gezien.

Het echte 'heerlijk avondje' laat nog even op zich wachten, maar in Oud Gastel namen ze zaterdagavond alvast een voorschot. De lichte regen en de temperatuur die maar net boven nul bleef, hielden de 330 deelnemers aan de vierde Heerlijk Avondjeloop niet tegen.

Op de sfeervol ingerichte Markt, met foodtrucks en een springkussen van de ondernemersvereniging, zagen de toeschouwers vanaf zes uur 's avonds hoe de Gastelse jeugd haar beste schoentje voorzette. Niet alleen op sportief vlak, trouwens: veel lopers hadden zich met kleurrijke verlichting versierd. Mentale ondersteuning en hulp met een goede warming-up kwam er van Zwarte Pieten. Die waren 's middags al samen met de Sint aangekomen bij Gastel Sfeer.

Stoomboot

Op uitnodiging van de Stichting Bijzondere Activiteiten waren ze dit jaar voor het eerst per stoomboot naar Oud Gastel gekomen. Volgens die organisatie een 'schot in de roos'.'s Avonds ging het feest dus verder in het centrum, waar om kwart over zeven de volwassen recreanten aan de beurt waren voor de twee, vier en zes kilometer.

Op laatstgenoemde afstand was Elin Schelvis (10) een bijzondere deelnemer. Ze is spastisch in alle ledematen en wordt door haar ouders Patrick en Marie-José ombeurten in een vrolijk versierde, speciale sportbuggy voortgeduwd. 'Team Schelvis' komt speciaal voor deze gelegenheid uit IJmuiden, maar de rit naar Oud Gastel is hen de moeite meer dan waard, vertelt moeder Marie-José. ,,Hier wordt Elin als normaal gezien. Daar rijden we graag voor om."

Ze voerde de afgelopen weken uitgebreid actie voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). ,,Omdat ik wil dat niemand aan de zijlijn hoeft te staan." Haar dochter is daarbij als lichtend voorbeeld. ,,Steeds als wij gingen sporten, riep Elin 'ik ook'. Toen zijn we gaan zoeken naar een manier waarop dat kon."

Gastelse triatlon

Twee jaar geleden kwamen ze op die manier via het EO-programma Rennen Voor Twee in Oud Gastel terecht. Samen met haar dochter deed Marie-José toen mee aan de Gastelse triatlon, sindsdien komen ze regelmatig terug. Dit jaar is het sportieve gezin voor het eerst ook bij de Heerlijk Avondjeloop van de partij. ,,Elin is gek op Sinterklaas en al die lichtjes, en het is fijn dat we hier gewoon tussen de andere lopers mogen starten." Dat is vaak niet het geval.

Meestal zijn wielen verboden in een loopwedstrijd, of moet Elin in een apart startvak beginnen. ,,Maar zo'n speciale sportbuggy kost tweeduizend euro. Mensen die zo'n ding kopen weten echt wel wat ze doen. Het is zo belangrijk dat mensen met een handicap gewoon mee kunnen doen."