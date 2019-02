Heerlese Rina biedt pelgrims rustplaats in Naamse Ardennen

Zo kan het Gastelse carnaval weer jaren vooruit

8:00 OUD GASTEL - De concentratie van carnavalsactiviteiten in een feesttent in Oud Gastel bevalt de carnavalsstichting en de betrokken horeca steeds beter. Toine van Aalst van 't Hart van Gastel zegt dat ook steeds meer feestgangers van buitenaf naar het Gastelse Vastelaovedzottelaand komen. ,,We hebben al ruim duizend kaartjes verkocht. Het tij is ten goede gekeerd.‘’