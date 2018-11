Heerlese ondernemer over het geheim van de succesvolle Super de Buurt

Heijnen heeft nog steeds een goedlopende zaak in Heerle, maar het installatiebedrijf in Steenbergen is inmiddels verkocht. Was hij eind jaren 80 een van de eerste ondernemers die zich in de wereld van de schotelantennes stortte, tegenwoordig doet Heijnen met de grote jongens mee als het gaat om zonnepanelen en dataprojecten. Maar ook op maatschappelijk vlak laat Heijnen zich gelden: van elektricien naar vastgoedinvesteerder met 84 huurders op acht locaties. ,,Daar ben ik best trots op.”



Zestien jaar later, hoe gaat het nu met u?

‘Kan ik kort over zijn: hartstikke goed. Toen ik vier jaar geleden het bedrijf in Steenbergen verkocht (28 fte, CH), viel ik wel even in een gat. Maar het was een goede beslissing. Ik ben van huis uit elektricien en ik moest daar te veel manager zijn, dat ligt me niet zo. Soms rij ik nog weleens voorbij in Steenbergen en dan zie ik die mensen daar allemaal druk overleggen. Dan denk ik: blij dat ik daar vanaf ben.’