Heerlese en Moerstraatse parochianen praten mee: moeten de vieringen terugkeren in de kerk?

HEERLE - Ruim anderhalf jaar lang konden de pastorale medewerkers van de parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud in de Gertrudiskerk in Heerle en in dorpshuis Parelmoer in Moerstraten geen vieringen houden.

,,De maatregel om minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te houden, maakte dit onmogelijk”, schrijft secretaris Frank Schijven in het parochieblad Rond de vier torens.

Sinds 25 september zijn er versoepelingen gekomen en dat brengt een nieuwe situatie met zich mee die om bezinning vraagt. Daar wil de parochie alle parochianen uit Heerle en Moerstraten over mee laten denken en praten.

Quote Vraag is: gaan we de vieringen weer hervatten of toch niet? Wij stellen de mening van de parochia­nen daarover zeer op prijs Kerkbestuur

Daarvoor houdt de parochie een bijeenkomst op woensdag 3 november, aanvang 19.30 uur. ,,Vraag is: gaan we de vieringen weer hervatten of toch niet? Wij stellen de mening van de parochianen daarover zeer op prijs”, zegt het kerkbestuur. Die bijeenkomst wordt gehouden in dorpshuis ‘De Schalm’ in Heerle dat is gevestigd in het kerkgebouw.

Financieel verantwoord

Daarbij komt ook aan de orde of het voortzetten van de vieringen financieel verantwoord is, want het kerkbestuur betaalt jaarlijks een pittige vergoeding aan wooncoöperatie Alwel voor het gebruik van de kapel en voor elektra en verwarming. Ook kunnen de parochianen hun mening geven over het sluiten van het kerkgedeelte.

,,In het dorp is wel wat onrust ontstaan over het doel van de bijeenkomst”, weet Jan Brouwers, de beheerder en coördinator van de activiteiten in het dorpshuis. Hij verwacht daarom een grote opkomst.

In 2013 werd de kerk verbouwd tot dorpshuis met ruimte voor een kapel en een praktijk voor een arts. Door een verdiepingsvloer in het gebouw te leggen, kwamen er boven vergaderzaaltjes en op de benedenverdieping een foyer en een ontspanningsruimte.