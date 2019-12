Heerle staat niet te springen om berg afval

170 jeugdteams strijden om winst bij Futsalspek­ta­kel in Wouw

9:02 WOUW - Voetbaltalent hebben we de komende jaren nog genoeg in Nederland en België, als we de supporters en organisatoren van het Futsalspektakel in Wouw moeten geloven. Sporthal ‘de Omganck’ in Wouw stond zaterdag helemaal in het teken van zaalvoetbal en dat is ook de komende twee weken het geval.