Heerl'k Winterfeest gaat door: toch subsidie voor de stichting

HEERLE - De Stichting Heerl'k uit Heerle krijgt toch de gewenste subsidie voor het Winterfeest in december. Eerder dit jaar veroorzaakte de mislukte subsidieaanvraag door Heerl'k een flink debat in de gemeenteraad.

Het resultaat van dat debat was dat de 64.000 euro die over was gebleven van het potje voor 'maatschappelijke initiatieven’ andermaal werd open gesteld voor verenigingen en stichtingen.

In 2015 besloot de gemeenteraad jaarlijks 120.000 euro beschikbaar te stellen ‘om maatschappelijke initiatieven vanuit de samenleving te stimuleren en te belonen.’ Eind 2018 zijn 29 aanvragen ingediend waarvan er dertien zijn toegekend. In totaal is ruim 56.000 euro uitgekeerd zodat er nog 64.000 euro in het potje bleef zitten.

Mislukt subsidieverzoek

Later bleek dat het de stichting Heerl'k uit Heerle niet was gelukt een subsidieverzoek in te dienen bij de gemeente Roosendaal. Het voortbestaan van het Winterfeest stond daarmee op het spel. ,,We kunnen het feest in 2019 nog één keer organiseren maar daarna is de pot leeg", zei een bestuurslid van de stichting in soortgelijke bewoordingen.

De gemeenteraad besloot na een lang debat om het geld dat over was (64.000 euro) opnieuw beschikbaar te stellen aan maatschappelijke initiatieven in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2019. Het ging daarbij om ‘maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid, gezondheid, aantrekkelijkheid of saamhorigheid bevorderen'.

Nog eens 31 subsidieaanvragen

Er kwamen in deze tweede ronde nog 31 subsidieaanvragen met een totaalbedrag van 146.000 euro binnen. Opmerkelijk, want de eerste ronde in 2018 leverde 29 aanvragen op. Elke gemeenteraadsfractie leverde iemand aan voor de beoordelingscommissie. Die kende in vijftien gevallen subsidie toe. Donderdag beslist de gemeenteraad of ze zich in de voorstellen van deze commissie kan vinden.

De Stichting Heerl'k krijgt 6 mille voor het Winterfeest in het dorp. De AED Stichting Wouw mag rekenen op een bijdrage van 10.000 euro om de gemeenschap hartveilig te houden. De Stichting voor Vrienden van Mensen met Dementie krijgt 7.195 euro van de gemeente om meer bewustwording te bereiken en meer begrip te kweken voor mensen met dementie.



De stichting Openluchttheater Vrouwenhof krijgt 7.500 euro voor de organisatie van Halloween in het Vrouwenhof. Om de kooien en apparatuur te vervangen krijgt de Stichting Egelopvang Roosendaal ruim 5.000 euro toegeschoven. En er ligt dik 4.400 euro klaar voor de Stichting JONG! Theater voor de musicalproductie De Grinch en het gestolen kerstfeest.