Heemtuin Rucphen viert 40-jarig bestaan

El Dorado

Ook voor natuurfotografen is de Heemtuin het El Dorado geworden, mede dankzij de extra openingstijden in de vroege ochtend of late avond ook wel de 'gouden uren’ genoemd. De kruidencursussen zijn ook dit jaar een schot in de roos.

In de maanden juni, juli, augustus en september is de Heemtuin niet alleen op werkdagen open, maar ook op zondag tussen 13 en 16 uur. Rondleidingen zijn mogelijk op alle dagen van de week. Naast allerlei soorten nestkastjes, is een nieuwe serie van 20 fotokaarten te koop, met daarop bloeiende planten die in de Heemtuin voorkomen. Wie regelmatig de Heemtuin wil bezoeken in dit jubileumjaar, kan een vriendenkaart aanschaffen: voor het hele kalenderjaar toegang tijdens de normale openingstijden.