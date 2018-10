Heemkundekring Oudenbosch herdenkt naamgever in jaarboek

OUDENBOSCH - Over de geschiedenis van Oudenbosch raakt de redactie van heemkundekring Broeder Christofoor nooit uitgeschreven. Deze week verscheen het jaarboek, opgeteld met de vele themaboekjes, is het alweer de 114e uitgave.

Omdat het precies een halve eeuw geleden is dat de naamgever van de kring, broeder Christofoor van Langen, is overleden, deelt auteur Piet Meijers zijn herinneringen aan de broeder. Volgens hem waren er meerdere redenen om de heemkundekring bij oprichting in 1987 naar hem te vernoemen. ,,Zijn bevlogenheid om mensen voor de geschiedenis van onze streek te interesseren, zijn betrokkenheid bij de zouaven en zijn boeken over de historie van Oudenbosch met als meesterwerk 'Tussen windvaan en koepel'. Broeder Christofoor was een markant man.''

Nu de crypte onder de basiliek weer volop gebruikt wordt, tekenen Jan Bedaf en Frans van den Bosch de geschiedenis van deze kelderruimtes op. Bedaf somt op: strookruimte en oud papier- en aarfappelopslag, maar ook onderdak aan de KBO, lokale omroep LOVO en jongerensociëteit Try. ,,Daar traden bekende artiesten als Herman Brood en Doe Maar op.''

Gastschrijver Wim Rennings is vanaf het eerste uur betrokken bij het Arboretum. Hij levert een bijdrage over de lange aanloop naar de transformatie van kloostertuin tot Arboretum. Ook beschrijft hij de eerste jaren van de botanische tuin met onder meer de dramatische januaristorm van 1990 waarbij veel bomen het loodje legden.

Buijs negerzoenen is in Oudenbosch en verre omtrek alom bekend. De voorloper van deze voedingsindustrie kent haast niemand. Mark Buijs haalt broodfabriek De Voorzorg uit de vergetelheid. Het was een bijzonder samenwerkingsverband van vier Oudenbossche bakkers. Opgericht in 1917, ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. De fusie was enerzijds ingegeven door gebrek aan grondstoffen, anderzijds waren er vanwege ingekwartierde militairen veel hongerige magen te vullen.

Vaste ijkpunten in het jaarboek is de blik op het Oudenbosch van honderd, respectievelijk vifjtig jaar geleden. Wim Tousain las de kranten van 1918 en dook in de archieven. Twee gebeurtenissen springen in het oog: de sluiting van suikerfabriek Daverveldt, Binck en Co aan het Westvaardeke en het groots gevierde zilveren priesterjubileum van pastoor De Wit. Dat Oudenbosch een waar onderwijscentrum is, blijkt uit de terugblik op 1968 toen liefst 4909 leerlingen de verschillende scholen en opleidingen volgden. Het Koepelstadje was ook nog een religieus bolwerk, getuige de 400 aanwezige zusters bij de inwijding van de vernieuwde kapel van Sint Anna door bisschop Ernst.