Heemkunde Zegge na 30 jaar nog springlevend

ZEGGE - Met Den Lande van Zegge heeft het kleine dorp een sterke heemkundekring, met bijna tweehonderd leden. Tijd om in de geschiedenis te duiken, dit maal van de kring zelf. Want die bestaat dertig jaar. Tweederde daarvan met Corrie Hellemons (72) als voorzitter. ,,Wat me bij is gebleven? Toch wel de boeken over de oorlog, de expositie over Zegse jongens die naar Indië gingen én de Mariaverering.’’

De kring - die zaterdag met de leden stilstaat bij het jubileum - beschikt over enkele vertrekken in de pastorie, waarvan ook een zolder gebruikt mag worden. De collectie (onder meer veel foto’s) is zo groot dat dorpshuis De Nieuwenbergh geen onderkomen kon bieden. ,,Maar we moeten in de pastorie wel steeds alles opruimen.’’ Toch 'past' de samenwerking: ,,Het bijzondere aan Zegge is toch de Mariaverering en daar is ons werk nogal op geënt.’’

'Tussenpaus'

Corrie Hellemons stapte na een baan bij de bank in de wereld van de heemkunde. ,,Ik woon al 46 jaar in Roosendaal maar Zegge blijft trekken’’, zegt ze over haar geboortedorp. Hellemons werd in ’97 lid van de heemkundekring en kort daarna voorzitter. ,,Ik kwam als tussenpaus en ben nooit meer weg gegaan.’’ Haar oom Sier Vroegrijk was met Cees Tak oprichter van Den Lande van Zegge, maar het was haar inmiddels overleden zuster die haar enthousiast maakte voor het werk. ,,Ze werkte ook mee aan ons jaarboek.’’

Dat jaarboek is een rode draad bij de heemkundekring. Elk jaar wordt een nieuw boek opgeleverd. Een handvol schrijvers/onderzoekers tekent daarvoor, waarvan Corrie Hellemons er ook één is. Jeanne de Beer beheert de fotocollectie en maakt het boek drukklaar.

Volledig scherm Corrie Hellemons © Herbert Kats

Quote We willen elk

jaar wat zinnigs

uitbrengen Corrie Hellemons, heemkundekring

,,Mensen zijn gewend aan ons jaarboek’’, zegt ze over de traditie. Al te gemakkelijk wil de kring het zichzelf niet maken. ,,Er mogen best foto’s in, maar we willen ook steeds ‘wat zinnigs’ brengen’’, verwijst ze naar het werk van onderzoekers als Ed Boeren, die afgelopen jaar ‘ontdekte’ dat Zegge in 1845 een dode viel door een echte windhoos. Trots is ze ook op de drie boeken die over de oorlog gingen en de expositie -in 1997- over de Zegse Indiëgangers, die allen terugkeerden.