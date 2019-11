Heemkring gaat terug naar de oorsprong van het Land van Gastel in de 13e eeuw

Van de Kaa heeft zich verdiept in de vroegste geschiedenis van het dorp. Dat deed hij aan de hand van geschreven bronnen, zoals oorkonden. Oudheidkundig bodemonderzoek zou wat hem betreft nog meer aan het licht kunnen brengen, maar als particulier onderzoeker is dat onbetaalbaar.

De spreker heeft het eeuwen oude testament van Marsilius doorgeakkerd. Dat geeft volgens hem een beeld van het Middeleeuwse erfrecht, waarin onderscheid gemaakt wordt tussen geërfde en zelf verdiende goederen. Maar het testament biedt vooral een inkijkje in de publieke moraal en het maatschappelijk leven in de periode richting de late Middeleeuwen. De oudst bekende akte van Gastel stamt uit 1275. Een jaar later draagt Arnold van Leuven, heer van Breda, het patronaatsrecht over aan pastoor Marsilius. Van de Kaa komt ook met feiten, die bij het schrijven van het gedenkboek 700 jaar Gastel in 1975 nog niet bekend waren.