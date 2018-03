Heemkring gaat niet dwarsliggen bij verhuizing naar cultureel centrum

OUDENBOSCH - Van een oude fietsenstalling voor broeders en later schoolgaande kinderen maakten vrijwilligers van de pas opgerichte heemkring Broeder Christophoor in 1987 een eigen museum. Ruim dertig jaar later moet de kring zich opmaken voor een verhuizing naar de kapel van Saint Louis. ,,Niet uit vrije wil, maar we gaan ook niet dwarsliggen'', zegt bestuurslid Louis Couwenbergh.

Het pandje zit ietwat weggedrukt naast het veel grotere Natuurhistorisch museum. De dondersteen vormt de entree tot het oude portiek van zo'n zestig vierkante meter. Later is nog een extra opslagruimte bijgebouwd. In de goed verwarmde ruimte zijn vrijwilligers bezig met het archiveren van bidprentjes en krantenknipsels over Oudenbosch. In het keukentje pruttelt de koffie.

Couwenbergh en voorzitter Jan Bedaf tonen een oude foto. ,,Kijk de betonnen fietsgleuven zitten nog in de grond. Er was niets. Met vereende krachten hebben we er ons kringruimte van gemaakt.'' Als vanzelf grijpen de mannen terug in de ontstaansgeschiedenis. Bedaf: ,,De Drie Koningen heet het. Een verwijzing naar de herberg die op de Markt stond, maar ook een link naar drie historische figuren, die het Saint Louis-instituut hebben opgericht: burgemeester Van den Dries, pastoor Hellemons en vader Vincentius.''

Het museum is drie dagdelen in de week geopend. Dinsdag zijn vrijwilligers vooral de heemkundige documentatie aan het ordenen, woensdagmiddag is publiek welkom en donderdag zetten leden van de werkgroep geneologie zich achter de vele computerschermen. Het bestuur vergadert in De Drie Koningen, voor lezingen of voordrachten maakt de kring gebruik van hotel De Kroon of Fidei et Arti. De museumcollectie richt zich niet op voorwerpen, die thuishoren bij de zouaven of natuurhistorie. ,,We nemen louter Oudenbossche dingen aan. Zoals een radio van radiofabriekje Starline of een blik van Buys negerzoenen'', zegt Bedaf. ,,Toch is de collectie in de loop der jaren behoorlijk gegroeid.''

In de plannen voor een cultureel centrum in kapel Saint Louis en Mariabouw verhuist ook heemkring Broeder Christofoor mee. Bedaf en Couwenbergh stellen zich flexibel op. ,,We werken mee, maar onder de voorwaarde dat we er in vierkante meters én financieel niet op achteruitgaan.''

Dat eerste lijkt opgelost. De heemkring is vooralsnog gesitueerd in het souterrain van de kapel. ,,Prima plek met een eigen ingang en voldoende ruimte'', concluderen beide bestuurders. ,,Maar daar moet geen hoog huurtarief tegenover staan. Dan moet de contributie omhoog en dat zou de doodsteek voor de kring betekenen.'' In een erfpachtconstructie is Broeder Christofoor nu eigenaar van haar museum. ,,Van eigenaar worden we huurder, maar ook daarbij blijft ons uitgangspunt: verhuizen is prima, we moeten er niet slechter van worden.''