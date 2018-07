Heemkring: ,,Bene Merenti verdient een nieuwe toekomst''

OUDENBOSCH - Terwijl de gemeenteraad maandag in beslotenheid is bijgepraat over de vorderingen van het miljoenenproject religieus erfgoed, maakt heemkundekring Broeder Christofoor zich zorgen over de teloorgang van kleinere objecten zoals het 'casino Bene Merenti'.

Volledig scherm Albanotuin met Mariabeeld © Heemkundekring Broeder Christofoor

Volledig scherm Casino van recentere datum © Heemkundekring Broeder Christofoor

Volledig scherm Bene Merenti © Heemkundekring Broeder Christofoor

Volledig scherm Interieur van de Congregatiezaal in Bente Merenti © Heemkundekring Broeder Christofoor

Volledig scherm Oudenbosch - 10-7-2018 - Foto: Marcel Otterspeer / Pix4Profs - Heemkring maakt zich druk over teloorgang van Mariabeeld en andere religieuze erfgoed-zaken aan de Albanoweg. Voorbeeld daarvan is het in verval geraakte Casino Bene Merenti uit 1872. Daarvoor staan Kees Heskens, Louis Couwenbergh en Jan Bedaf. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Volledig scherm Oudenbosch - 10-7-2018 - Foto: Marcel Otterspeer / Pix4Profs - Heemkring maakt zich druk over teloorgang van Mariabeeld en andere religieuze erfgoed-zaken aan de Albanoweg. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Wie sportpark Albano in Oudenbosch bezoekt, kan er niet omheen. Bij de entree naar zowel de voetbalvelden als de atletiekbaan springt het okergele rechthoekige gebouw in het oog. Geen blikken van bewondering overigens, want het pand is al jaren in onbruik en zwaar in verval. Rolluiken beschermen de ramen voor verder vandalisme. Hoe het er binnen uitziet, heeft niemand enige weet van.

Toen het bestuur van de heemkundekring in beeld kreeg welke gebouwen de komende jaren onder handen genomen worden om de rijke religieuze historie van de Koepelstad te laten herleven, ontbrak er één: Bene Merenti.

Restauratie

Lang was het stil rond de voortgang van restauratie van kapel Saint Louis en de herstructurering van de Mariabouw in het hartje van Oudenbosch. Nu het nieuwe college de draad weer oppakt, de kwartiermaker rapport gaat uitbrengen en de gemeenteraad is bijgepraat, doen de heemkundigen ook een duit in het zakje. ,,Eén van onze doelstellingen is het behoud van interessante objecten, die getuigen van de geschiedenis van Oudenbosch'', zegt Jan Bedaf van de kring, ,,Het casino is in alle planvorming buiten beschouwing gelaten.''

Onterecht, menen de amateurhistorici die het gemeentebestuur per brief wijzen op het belang van Bene Merenti. Bedaf: ,,Het casino is gebouwd in 1872 en heeft een bijzonder interieur gehad. Het gebouw is destijds geopend door een oud-Zouaaf. Jarenlang deed het dienst als ontspanningszaal voor de jongens van de Mariacongregatie. Bene Merenti is een pauselijke onderscheiding, die elke zouaaf ten deel viel.''



Ontspanning

Het gebouw stond middenin de Albano-tuin, evenals de in 1862 gebouwde boerderij. De broeders van Saint Louis boerden op de omliggende gronden. ,,Ze hadden zelfs vee. Nadien ontstond de behoefte om jongens van het internaat ontspanning te bieden. Zo ontstond het sportpark'', doceert de Oudenbosch-kenner.

Het casino is overgenomen door tafeltennisvereniging Vice Versa. Weer later werd het kantine van Voetbalvereniging Oudenbosch. Inmiddels staat het al jaren leeg. Bedaf hoopt met bestuursleden Louis Couwenbergh en Kees Heskens dat Halderberge een restauratieplan opstelt. Een gelijksoortig herstel verdient het in 1865 geplaatste Mariabeeld op het plantsoen voor het casino. Ook de boerenschuur hoort bij het religieus-historisch ensemble. ,,De schuur is nu tafeltenniscentrum, maar maakt deel uit van de geschiedenis van het sportpark.''