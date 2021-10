Heel Roosendaal Kookt gaat voor tweede editie

Pro­test-wandel­tocht tegen QR-code in Roosendaal: ‘Geen idee of het druk gaat worden’

8 oktober ROOSENDAAL - Tegenstanders van de CoronaCheck-app worden op opgeroepen zich zondag in Roosendaal te melden voor een protest-wandeltocht. Wie er achter de actie zit, is onbekend. Ook onduidelijk is of het druk gaat worden.