Heel Nispen in actie voor verbouwing van de kerk

Niet meer alle dagen uitbuiken na de maaltijd bij dagbeste­ding in Rucphen

SCHIJF - Deelnemers aan de dagbesteding in vier van de vijf steunpunten in de gemeente Rucphen staan na 1 februari vaker voor een gesloten deur, of moeten eerder weg. Zorgorganisatie Groenhuysen schroeft de openingstijden terug.

10 januari