Heel Halderberge blijft optochtloos in 2021, gemeente bekijkt samen met stichtingen wat wél kan

OUDENBOSCH - Zelfs in het meest milde coronascenario, zijn er geen optochten of andere grote carnavalsactiviteiten mogelijk. Tot die conclusie zijn de vijf carnavalsstichtingen en de gemeente Halderberge samen gekomen.

De carnavalsstichtingen en de gemeente zijn al langer in overleg over het plan van aanpak voor het leutfeest. In het overleg van afgelopen week werd er nog eens goed gekeken naar de routekaart voor coronamaatregelen van de rijksoverheid, met de bekende vier scenario's van ‘waakzaam’ tot ‘zeer ernstig’. Maar zelfs in het allerbeste geval bleek het onmogelijk om grote evenementen in goede banen te leiden.

Kleinschalige rituelen

De stichtingen bekijken nu samen met de gemeente per coronascenario wat er eventueel wel mogelijk zou zijn. Daarbij ligt de focus op activiteiten voor speciale doelgroepen, zoals kinderen en jongeren. Ook wordt gedacht aan manieren om de belangrijkste plaatselijke ‘rituelen’ - zoals de traditionele sleuteloverdracht op carnavalsvrijdag in het gemeentehuis - kleinschaliger toch door te laten gaan.

Quote We denken als gemeente vooraf al mee met de stichtin­gen, in plaats van alleen het beoordelen van een vergunning Thomas Melisse, wethouder

Burgemeester Bernd Roks laat weten blij te zijn dat het vizier nu gaat op wat er eventueel wel kan met Carnaval. “Carnaval is in onze regio en in onze gemeente erg belangrijk. We weten niet hoe de situatie rondom corona zich de komende maanden gaat ontwikkelen. Ik ben blij dat we samen met de carnavalsstichtingen nu aan het bekijken zijn wat in elk scenario mogelijk is met carnaval 2021 en ik ben trots op deze samenwerking.”

Carnavalsplan

Volgens wethouder Thomas Melisse hebben alle carnavalsstichtingen al een idee over hun eigen invulling van Carnaval 2021. ,,Dat is goed om te merken. Eind november hebben wij een vervolgoverleg waarin we de plannen per dorp gaan samenvoegen tot één Halderbergs plan. We denken als gemeente vooraf al mee met de stichtingen, in plaats van alleen het beoordelen van een vergunning.”

De Brabantse veiligheidsregio’s hebben gemeenten en carnavalsstichtingen een paar weken geleden opgeroepen om een plan van aanpak te maken. Het gezamenlijke Halderbergse carnavalsplan wordt voor 1 december ingeleverd bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.