Heel Gastel zingt Hazes: ‘Wat is hij geweldig’

Nee, vriendin Bridget Maasland is er niet bij, maar zijn liveband is wel afgereisd naar ‘t Veerhuis in Oud Gastel. Organisatoren Remco van den Heuvel en Toine van Aalst zijn in hun nopjes met het vastleggen van de artiest. ,,Iedereen ziet dat André Hazes junior gigantisch in opkomst is”, weet Van Aalst. ,,Via via kregen we de kans om hem te boeken voor deze zaterdagavond. We hebben maar heel kort hoeven overleggen of we deze gok moesten wagen. Dat heeft goed uitgepakt, de zaal is stampvol.”