‘Hectiek? Ik word er rustig van’, Roosendaalse burgemeester krijgt een stoomcursus crisismanagement

Ruim twintig patiënten

Ook ‘zijn’ stad is getroffen door corona, maar niet zo heftig als bijvoorbeeld Breda: ,,We hebben hier iets meer dan twintig bevestigde besmettingen vooralsnog - gelukkig - nog geen overleden patiënten.’’ Contact met Roosendaalse patiënten of hun families heeft hij niet. ,,Ziek zijn is persoonlijk. Als zij behoefte aan contact met mij hebben, prima. Maar ik heb liever dat zij contact met specialisten hebben.’’

Geen stress, wel zorgen

Van stress is bij Van Midden nog geen sprake: ,,Ik ben denk ik juist het best op mijn plek in hectische tijden, ik word er rustig van. Ik bewonder hoe alles nu loopt: bij de Veiligheidsregio, maar ook hier intern.’’ Of hij in deze tijden nog wel eens zijn oor te luisteren legt bij de ex-collega's van de gemeente Rotterdam? ,,Nee, de crisis is in Brabant begonnen, Rotterdam kijkt nu juist naar ons, hoe wij dit aanpakken.’’ Maar geen stress is iets anders dan geen zorgen. Want die maakt Van Midden zich wel degelijk. Ook hij kreeg afgelopen weekend signalen dat de RIVM-adviezen massaal aan de laars gelapt werden: ,,Het Cruijff Court, Vierhoeven... allemaal plekken waar toch veel mensen bij elkaar kwamen. We hebben voorlopig nog geen openbare plaatsen af moeten sluiten, maar ik sluit niet uit dat we alsnog moeten ingrijpen.’’

Achter de voordeur

Maar het meest maakt Van Midden zich zorgen over de veiligheid. En dan vooral die achter de voordeur van de Roosendalers: ,,We hebben normaal veel meer ogen en oren in de wijken, die missen we nu. Daardoor zijn er veel zaken die we minder goed in beeld hebben: huiselijk geweld, ggz-problematiek, middelengebruik...’’

Er is de laatste jaren veel afbraak geweest bij publieke diensten, vooral de zorg. Dat merken we nu. Misschien dat we daar toch nog eens goed over na moeten denken.’’

Hoe gaat het met de burgemeesters van Rucphen en Halderberge?

Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr van de gemeente Rucphen spreekt van bizarre tijden. ,,Het is allemaal zo onbegrijpelijk. Zo onwerkelijk.” Ook de manier waarop ze werkt is de laatste weken compleet veranderd.

,,In het gemeentehuis werken nog maar heel weinig mensen. Vergaderen doen we via de iPad. Vanavond hebben we een videoconferentie met de Commissaris van de Koning.”

Een vergadering die nu dagelijks op de agenda staat is die met het kernteam. Daar zitten de burgemeester in, een veiligheidsadviseur, een communicatieadviseur, de gemeentesecretaris en de eerste loco-burgemeester. ,,Wij moeten de maatregelen uitvoeren zodat de veiligheid geborgd is”, zegt burgemeester Van der Meer Mohr.

Ze houdt ook de lijntjes met de horeca en met de supermarkten in de gemeente Rucphen kort. Elke dag worden de grutters gebeld. ,,Contact houden is moeilijk nu. Maar de mensen moeten de weg naar ons kunnen vinden”, zegt ze.

De burgemeester van Rucphen is elke dag voor korte of langere tijd op het gemeentehuis. Over zichzelf zegt ze dat ze van de generatie is die liever op een echte desktop-computer werkt, dan op een iPad.

En dan zijn er natuurlijk de besmette Rucphenaren. Er zijn er vier bekend in verzorgingshuizen. ,,Met die mensen houd ik contact. Ik stuur de zieke mensen een brief, want ik kan er niet naartoe.”

Halderberge

Waarnemend burgemeester Heleen van Rijnbach van de gemeente Halderberge laat weten: ,,We leven nu in een bijzondere tijd. Ook als burgemeester merk ik dat. Ik ben vooral bezig met het bekijken wat deze situatie met onze Halderbergse samenleving doet en kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen zich aan de maatregelen houden en kijken hoe we mensen die het nu moeilijk hebben het beste kunnen ondersteunen.’’