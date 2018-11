Health Innovation School: regionale training voor zorgvernieuwing

Projecten

Landelijk werden al twee van dit soort ‘Schools’ gehouden naar een idee van het ministerie van VWS en het Radboud UMC. Dat concept wordt nu voor het eerst regionaal toegepast wanneer de eerste lessen in januari beginnen in het Innovitapark in Roosendaal. ,,Het doel is om concrete projecten uit te voeren", zegt Chantal van Spaendonck, directeur van het CIC. ,,Met name nieuwe projecten en de meer complexe. Die willen we zo ver mogelijk op weg helpen via Design Thinking. Dat is een methode om ingewikkelde problemen op te lossen vanuit de menselijke behoefte.”