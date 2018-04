'Hé Jacqueline' van Mosterd na de Maaltijd uit Hoeven verandert in 'Hey Schakkeline, wo ist die vaseline?'

HOEVEN - Van Hé Jacqueline, waar is de vaseline is nu ook een Duitstalige versie gemaakt: Hey Schakkeline, wo ist die vaseline? Het origineel van Mosterd na de Maaltijd uit Hoeven was de absolute carnavalskraker van dit jaar. De kans is groot dat het nummer nu ook Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland verovert.

Zanger Robèrt van der Wegen uit Hoeven vertelt dat hij tijdens carnaval al de tip kreeg om het nummer ook in het Duits uit te brengen. ,,Het is een schlager, dus zo gek is die gedachte niet. Mijn oude buurjongen woont in Duitsland en aan hem heb ik gevraagd 'Jacqueline' te vertalen. Kort na dit verzoek werden we benaderd door de artiesten van Dorfrocker; een drietal dat behoorlijk bekend is bij onze oosterburen. Ze treden op tijdens de grote festivals, ook in Nederland. Met dank aan social media waren we bij de Dorfrocker opgevallen, vandaar dat ze bij ons uitkwamen met het verzoek een Duitse versie van Jacqueline uit te brengen. Ons Jacqueline is Schakkeline geworden. Heel tof dat ze de grens overgaat."

Buurjongen

Vanaf volgende week (19 april) is de clip van Hey Schakkeline, wo ist die vaseline? op YouTube te zien en te horen. Volgens Van der Wegen is de tekst van zijn voormalige buurjongen voor 95 procent overgenomen. ,,Ik moet eerlijk zeggen, in het Duits klinkt het beter. Maar dat kan ook aan de vocale kwaliteiten van de Dorfrocker liggen."

De mannen van Mosterd na de Maaltijd zijn door de Duitsers uitgenodigd om snel een optreden mee te maken, maar er is nog geen datum geprikt. ,,Wij hebben alledrie een drukke baan en die mannen zijn veel onderweg, dus het is lastig. Maar het gaat zeker lukken. Lijkt me heel grappig als ze ons nummer brengen."

Zomerhit

Veel optreden doen Robèrt, Lars en Barry van Mosterd na de Maaltijd op dit moment niet, de verwachting is dat dit richting de zomer weer verandert. ,,We zijn bezig met een nieuw nummer. Bij 'Jacqueline' had ik al het idee dat het iets kon worden, bij ons nieuwe lied -een onvervalste meezinger- heb ik dat gevoel nog veel meer." Wanneer het nummer precies wordt uitgebracht, is nog niet bekend.