Havik als jeugdig krachtsymbool voor Roosendaal

In Roosendaal vallen we steeds weer terug op dezelfde symbolen

Tom Onrust studeert aan St. Joost voor beeldend kunstenaar en heeft het ontwerp van de havik in blauwtinten gemaakt. Voor de wandschildering gebruikt hij een duurzame muurverf, waarvan de grondstoffen herwonnen zijn uit restverf. ,,Het is altijd een kinderdroom van mij geweest om nog eens zo'n muurschildering te maken en dit was er gewoon de perfecte muur voor", zegt hij. Maar, voegt hij eraan toe: ,,Het had heel wat voeten in de aarde om het voor elkaar te krijgen."