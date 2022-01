Hartenkreet van carnavalsclub: ‘Verplaats leutfeest ook in Tullepetaonestad naar Pinksteren’

video Vrachtwa­gen met lading suikerbie­ten gekanteld op A17, snelweg bij Zevenber­gen weer vrij

ZEVENBERGEN - De A17 bij Zevenbergen is vanaf donderdagochtend 09.30 uur dicht geweest in de richting van Roosendaal. Een vrachtwagen is daar gekanteld, waardoor een lading suikerbieten over de weg lag. De afhandeling heeft tot 15.40 uur geduurd, de weg is inmiddels weer vrij.

6 januari