Hardstyleparty in De Stok, Roosendaals zwembad verwacht zo'n 750 feestgangers

Volledig scherm Poolparty Ondiep Events © Ondiep Events

Of er vandaag toevallig 35 gigantische opblaasbare haaien zijn afgeleverd bij zwembad De Stok, vraagt Nick van Teeffelen tussen neus en lippen door aan zwembadmanager Amy van Bemmel. Die weet van niks. Er is wel een beetje haast bij geboden, zegt Van Teeffelen, die opblaasbare beesten moeten namelijk nog voor zaterdagavond opgeblazen en opgehangen worden in het zwembad.

Dan barst daar Aqua Bass los: een hardstylefeest in het zwembad. Van Teeffelen verwacht zo'n 750 bezoekers

Nieuw concept

Een nieuw concept voor Roosendaal, voor heel West-Brabant zelfs. Vanaf 21.00 uur 's avonds tot 3.00 uur 's nachts worden er zo'n 750 hardstyle-liefhebbers verwacht in het zwembad. In het water gaan die dan de komende uren los op artiesten als Digital Punk, Ruthless, Endymion, Dr Phunk en Crude Intentions.

Voor Van Teeffelen niks bijzonders, het organiseren van dergelijke poolparty's is voor hem als eigenaar van organisatiebureau Ondiep uit Amsterdam intussen gesneden koek. De animo daarvoor neemt volgens hem gestaag toe. ,,In 2015 hielden we drie feesten, in 2016 al tien en dit jaar doen we er veertien.''

Hardstyle-liefhebbers

West-Brabant mocht daarbij niet overgeslagen worden, vond Van Teeffelen. ,,Brabanders zijn echte hardstyle-liefhebbers. We hebben eerst gekeken of we niet in Bergen op Zoom terecht konden, maar dat ging niet door. Dus kwamen we bij De Stok uit. Een perfecte plek: er is veel parkeergelegenheid en we kunnen eventueel verder uitbreiden naar het buitenterrein. En Amy was direct enthousiast.''

Dat klopt, zegt Van Bemmel. ,,Het lijkt ons echt super. Wij zijn sinds 1 januari vorig jaar een onafhankelijk zwembad dus moeten we zelf onze broek ophouden. Daarom zijn we altijd op zoek naar activiteiten die wat reuring brengen. Voor deze doelgroep was bij ons nog niks te doen.''

Zelf is Van Bemmel onlangs bij een van de feesten van Van Teeffelen gaan kijken. ,,Want het is voor ons ook een nieuw iets. Maar het zit zo goed in elkaar, we hebben er alle vertrouwen in. We hopen dat dit een blijvertje wordt.''

De kleine verbouwing die nodig is voor Aqua Bass, begint vrijdag. In het recreatiebad wordt het peuterbad omgetoverd tot podium, voorzien van haaientanden, rookinstallaties en een lasershow.

Badkleding

Badkleding mag, maar is niet verplicht. Rondom het bad wordt tapijt gelegd om uitglijden te voorkomen.

Glas is uiteraard uit den boze in en om het bad, net als karton. Van Bemmel: ,,Dat is slecht voor de filters. Maar verder heeft het feest geen enkele invloed op de kwaliteit van het water.''

Na afloop wordt er direct begonnen met het opruimen, met de bedoeling dat het zwembad zondagochtend weer gewoon open gaat als of er niks is gebeurd.