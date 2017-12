Hardstylefeest Aqua Bass in zwembad De Stok: "Alleen maar positieve reacties"

Stormloop uit hele land op kerstbomen van zieke Henk in Sprundel: 'Dit had ik niet verwacht'

9 december SPRUNDEL - Wie nog een kerstboom wil kopen bij Henk de Graaf in Sprundel, zal rap moeten zijn. Het loopt namelijk storm aan de Sint Janstraat: zaterdag is aan het eind van de middag zo goed als de helft van zijn 900 bomen al verkocht. Lachend: ,,Ik ben bang dat het een succes is. Dat had ik echt niet verwacht.''