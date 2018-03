Hardlopers trotseren de regen bij Zomertijdloop in Oud Gastel

OUD GASTEL - Wie gisteravond meedeed aan de Zomertijdloop, is zeker uit het juiste hout gesneden. Het weer was erg slecht met wind, 4 graden en regen. Toch startten er nog 116 lopers om 19.00 uur midden in het dorp bij café Hart van Gastel. Zelfs de zeventigjarige Jeanne Verstraten deed het.

Voor organisatie ’t Veerke is het verzetten van de klok naar de zomertijd voor de negende maal reden om dit te organiseren op de eerste woensdag hierna. Mickelle Janssen van ’t Veerke kijkt best tevreden: ,,Ik vind dat er ondanks het slechte weer nog veel deelnemers zijn. Kijk, de trouwe lopers komen altijd. Weer of geen weer. Het is gewoon trainen. En bij ons krijgt juist de laatste loper de prijs.” De laatste binnenkomer was Diana Hoorn die met passend eerbetoon en bloemen werd binnengehaald.

Van café tot café

De Zomertijdloop kan ook gerust de ‘Van Café tot Café-loop’ genoemd worden. Beginnen bij café Het hart van Gastel en aankomen bij café GastelSfeer. Vooraf zorgden de deelnemers dat auto, fiets en uiteraard de tas met droge kleding bij de Sfeerschuur waren.

Toen om 19.00 het startschot klonk was het even een beetje droog. Maar onderweg trotseerden de lopers de elementen. Vooral bij tegenwind striemde de regen als ware het hagel tegen de natte gezichten. Met muts of pet, in thermo en zelfs korte broek, lopers van allerlei leeftijden waren van de partij.