Harderwijkse studenten bouwen een Vriendenhofje in Roosendaal: ‘Kan er in een jaar staan’

Dat hofje - dat De Heerlijkheid BuitenGewoon moet gaan heten - komt bij een boerderij aan het Hollewegje, aan de noordkant van de Tolbergvijver.



,,Die eigenaren hebben ons benaderd met de vraag of wij dit kunnen realiseren’’, zegt Felix de Grip (18) van die zevenkoppige groep studenten. Ze noemen zich de The Æsthetics.



Bijzonder volgens De Grip is dat het Vriendenhofje volledig circulair gebouwd wordt. Dat houdt in dat zowat alle materialen herbruikbaar zijn, maar ook dat het gebouw flexibel is. De Grip: ,,De huizen worden in een fabriek gemaakt en hiernaartoe vervoerd. Als de eigenaar er vanaf wil, kunnen de huizen in zijn geheel verplaatst worden.’’



De seniorenwoningen worden waarschijnlijk huur, de starterswoningen koop. Prijzen zijn echter nog niet bekend.