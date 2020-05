HapStap Take away foodmarkt in Roosendaal: Eindelijk gebeurt er weer iets in de stad

ROOSENDAAL - Het HapStap Festival werd zaterdagmiddag in verband met de coronacrisis gehouden in de vorm van een bijzonder geslaagde Take away foodmarkt. Ongeveer 150 mensen haalden op een vooraf aangegeven tijd voor ruim 400 liefhebbers zo'n 1500 gerechtjes op.

,,Om het niet te druk te laten worden, hebben we aan de deelnemers gevraagd om voor familie of vrienden de gerechtjes mee te nemen'', legden initiatiefnemers Joeri Cloosterman en Maaike Matthijssen van de foodmarkt uit.

Cloosterman zorgde met enkele vrienden in een gelegenheidsbandje voor een muzikale opluistering van de foodmarkt. ,,We hadden het idee om hiermee op een gastvrije en gezellige manier de orde tijdenste bewaren‘’, vertelde Cloosterman. ,,Maar dit bleek gewoon overbodig want iedereen hield zich zonder uitzondering aan de regels.''

Tranen in mijn ogen

De muziek riep echter wel emoties op: ,,Ik kreeg spontaan tranen in mijn ogen toen ik de band hoorde'', vertelde eigenaresse Yvonne van Gorp van Lente. ,,Het gevoel dat er weer iets in de stad gebeurt! Ik ben zo blij.'' Net als sommige andere uitbaters was Van Gorp met haar cheesecake snel door haar gerechtjes heen: ,,Duizendmaal excuses'', zei Van Gorp tegen haar klanten. ,,Ik dacht aan 150 punten voldoende te hebben. Vorig jaar verkocht ik tijdens drie dagen 400 punten. Omdat we pas laat groen licht van de gemeente kregen over het doorgaan van dit festival heb ik me onvoldoende kunnen voorbereiden. Erg jammer want je merkt dat de mensen ons echt willen steunen.''

Horeca ondersteunen

Deelnemers Jeroen van Meel en Karin Bartelen beaamden dat ze echt gekomen waren om de horeca te ondersteunen: ,,Normaal is dit een super gezellig festival. We komen natuurlijk ook omdat het altijd lekker eten is. Het is nu echt super georganiseerd. We moeten wel een sprintje trekken want we hebben een half uurtje om de route te lopen.''