HapStap Festival drie dagen op drie pleinen in Roosendaal

,, Het driedaagse culinaire festival is uitgegroeid naar een evenement met 21 deelnemers wat veel Roosendalers niet willen missen. Dat komt vooral door de sfeer in de hele stad waar je relaxt van een drankje en hapje kan genieten. De deelnemende horecaondernemers bereiden de meeste smakelijke gerechtjes veelal in buitenkeukens, dus waar de mensen zelf bijstaan. De kwaliteit van de hapjes wordt verfijnder en het aanbod dus steeds groter,” vertelt Myrte Anne Dusseldorp namens de organisatie.

Op de verschillende pleinen is nog wel sprake van andere muzikale omlijsting. Er zijn podiums op de drie pleinen maar de invulling is anders op elk plein. ,,Er is live muziek door bandjes en singer songwriters, maar we spelen ook rustige lounge muziek in de achtergrond af. Vorig jaar was het zo druk en gezellig dat de muziek van de optredende artiesten niet te horen was door het geluid dat de bezoekers maakten.”