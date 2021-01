Happy Street bij Thomashuis maakt vrolijk, maar niet per se verkeersveiliger

OUDENBOSCH - Met veel feestvertoon nam wethouder Jan Mollen twee jaar geleden de eerste Happy Street in Oudenbosch in gebruik. De tijdelijke doorgang tussen het Thomashuis en de Mariabouw van Oudenbosch was een geliefde sluiproute geworden. Ondanks alle goede bedoelingen is het nog steeds niet verkeersveilig.

Reden voor wethouder Mollen om aanvullende verkeersmaatregelen te treffen. ,,Voorlopig gaan de bouwactiviteiten in dit gebied nog wel even door. De doorgang opheffen duurt dus nog wel even. Het kan ook zijn dat het een blijvende toegangsweg naar de Mariabouw en het Gonzagaplein gaat worden. Happy Street heeft het gebied wel opgefleurd, maar automobilisten gebruiken de doorsteek nog steeds graag om bijvoorbeeld de drukke Molenstraat te vermijden.‘’

Straatje

De verbinding ligt middenin het religieus erfgoedcentrum van Oudenbosch. Woningcorporatie Woonkwartier legde de bouwstraat aan als aan- en afvoerroute voor de bouw van de appartementen aan het Jezuïtenplein en de verbouw van de Vincentiusbouw. Weer later was het straatje nodig voor de verbouwing van aula tot Thomashuis en van St. Josephhuis tot Herbergier.

Voor de bewoners van het Thomashuis is de situatie soms gevaarlijk. Trottoirs zijn er niet en vanwege het naastgelegen parkeerterrein is het zicht op de doorgaande route niet duidelijk. Sinds ook de Mariaschool verhuisde naar de Schakel komen er op de spitsuren nog meer auto’s voorbij. Ook vrachtverkeer moet ter bevoorrading geregeld langs het smalle straatje.

Vrolijk

Thomashuis-beheerder Ad Huijsmans trok aan de bel en samen met de wethouder deden ze het idee van Happy Streets op in Rotterdam. Vier verplaatsbare bloembakken, groen geverfde fietsstroken en verkeersborden met Happy Street erop moesten de weg op vrolijke wijze verkeersveiliger maken. Dat is niet helemaal uit de verf gekomen. ,,Maar tegen de mentaliteit van sommige automobilisten is niets bestand‘’, zucht Mollen. ,,De politie heeft gesprekken gevoerd met omwonenden en ook het bedrijf wat van de bouwstraat gebruik maakt. We zullen samen met Woonkwartier ter hoogte van het Thomashuis zogeheten 20 kilometer/uur drempels aanbrengen in de hoop de snelheid tegen te gaan.‘’

De Halderbergse VVD-fractie had vragen gesteld over de veiligheidsgevoelens in het gebied. Niet alleen het hardrijdende sluipverkeer was raadslid Margo Bol een doorn in het oog, ook vroeg ze naar ongewenste activiteiten als drugs dealen, overnachten op het parkeerterrein achter het Thomashuis en pogingen tot inbraak in de omgeving. Het Gonzagaplein zou de verzamelplaats zijn van hangjongeren.

Wethouder Mollen zegt dat het contact tussen beheerders van het Thomashuis en politie goed is. Het college neemt cameratoezicht in overweging.