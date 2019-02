Hapjesmarkt op Munnikenheide College levert 290 euro op

Advies of subsidie voor een monument? Ga naar het ErfgoedLab in Bergen op Zoom

16:56 BERGEN OP ZOOM - Wie een monument in bezit of op het oog heeft waarvoor een andere invulling gewenst is, kan 14 maart in Bergen op Zoom terecht voor een inspiratiemiddag met experts. ErfgoedLab Brabant organiseert de gratis bijeenkomst samen met de gemeente en geeft uitleg over provinciale subsidies tot 15.000 euro per project.