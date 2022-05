Hans en Anja Sonnleitner stappen opnieuw in Schijfs restaurant: ‘Kir Royal dicht? Uitgesloten!’

Ze zijn beiden de zestig gepasseerd, maar de passie voor het horecavak zit er nog altijd in. Hans in de keuken, Anja de gastvrouw. Zo was het vanaf 1983 toen ze restaurant De Zwaan in Schijf (vier jaar later omgedoopt tot Kir Royal) overnamen, zo bleef het tot begin 2019 toen dochter Aicha en schoonzoon Luc van Oortmerssen de zaak overnamen.