Handtekeningen Dorpsstraat St. Willebrord woensdag naar wethouder

Best een mooi resultaat vindt initiatiefneemster Priscilla van Putten. ,,Ons doel was om er honderd te halen. We bieden de handtekeningen woensdagochtend aan aan wethouder Lazeroms, nadat er dinsdag ook filmploegen zijn geweest om opnamen te maken.”

Smal

Wijkagent

Ook de politie herkent de problemen. ,,De nieuwe verkeerssituatie in de Dorpsstraat is zeker bekend bij de wijkagent", zegt woordvoerster Pierrine Matheussens. ,,We controleren er wel eens, maar daar kunnen we niet uit afleiden dat er structureel te hard gereden wordt. Samen met de gemeente houden we de situatie in de gaten. De inrichting van de straat is toch vooral een zaak van de gemeente en niet van ons. De afgelopen zes maanden waren er in ieder geval geen meldingen van incidenten in de Dorpsstraat.”