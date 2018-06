Handsome Poets, Boris en lokale bands op programma Palm Parkies in Roosendaal

VIDEO'SROOSENDAAL - Het programma van Palm Parkies deze zomer in Roosendaal is bekend. Met veel bekende bands maar ook Roosendaalse bandjes dit jaar.

De aftrap van Palm Parkies is op woensdag 10 juli in het Vrouwenhof in Roosendaal. Het hele programma is het zelfde altijd een dag later op 't Wilhelminaveld in Bergen op Zoom.

Feestband Pater Moeskroen trapt de zomer op de grasvelden weer af na het succes van vorig jaar. Een week later is het de beurt aan Bongomatik met jazz, pop, latin en funk.

Op 24 juli komt de Nederlandse soulzanger Boris naar West-Brabant. De Zuid-Afrikaanse elektronische popband Goodluck staat 31 juli op het podium samen met dj Boris Smith. Een week later treedt band Handsome Poets, bekend van onder anderen 'Sky On Fire', op. Het laatste concert in de reeks is op 21 augustus met coverband De Bijtels.

Een noviteit in de programmering is dit jaar dat op 14 augustus twee of drie lokale bands zullen optreden onder de noemer Parkies Pop. De organisatie gaat die bands nog selecteren. Bands kunnen zich daarvoor aanmelden via de site van Parkies.

De concerten beginnen telkens om 20.15 uur in het Vrouwenhof. De bars gaan open om 19.30 (bij goed weer om 18.00 uur). De avonden worden om 23.00 uur afgesloten.