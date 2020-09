Handjevol corona-patiënten in Amphia en Bravis: ‘Het is stabiel rustig’

BREDA/ROOSENDAAL - Terwijl het aantal corona-ziekenhuisopnamen landelijk (in vooral de Randstad) oploopt, is de situatie in de West-Brabantse ziekenhuizen Amphia en Bravis ‘stabiel rustig’.

In Amphia (Breda en Oosterhout) lagen donderdag vier patiënten met een Covid-19 besmetting, waarvan geen op de intensive care. In Bravis ziekenhuis (Roosendaal en Bergen op Zoom) zijn twee positief geteste patiënten opgenomen. Zij zijn op een verpleegafdeling in isolatie geplaatst, meldt Bravis-woordvoerster Elly Hertogh. Op de intensive care van Bravis liggen dus momenteel geen corona-patiënten.

Onrust bij zorgpersoneel groeit wel

Mark van Hassel van Amphia ervaart wel dat de onrust onder het zorgpersoneel groeit. Medewerkers vrezen dat het stijgende aantal ziekenhuisopnamen zich als een inktvlek vanuit de grote steden over het land gaat verspreiden. Tijdens de eerste corona-golf kreeg Amphia Ziekenhuis het zwaar te verduren.

Twee keer per week maakt Amphia de balans op en kijkt of extra maatregelen nodig zijn. Sinds 10 september schommelt daar het aantal corona-patiënten tussen de twee en zes. Dat staat in geen verhouding tot de aantallen die het ziekenhuis in de eerste maanden na de grote uitbraak te verwerken kreeg.

In totaal overleden 109 mensen in Amphia aan de gevolgen van het virus. Daarentegen konden 330 corona-patiënten het ziekenhuis weer verlaten.

Het Regionaal Dashboard Coronavirus van het Rijk geeft aan dat Etten-Leur en Bergen op Zoom met dertien positief geteste mensen per 100.000 inwoners vrijdag het hoogst scoorden van de West-Brabantse gemeenten. In Rucphen, Woensdrecht, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen en Altena stond de teller vrijdag op nul. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in zijn geheel bleef nipt beneden de alarmwaarde.