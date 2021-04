Handig, die nieuwe studieplekken in Roosendaal, maar scholieren maken er nog amper gebruik van

Afwachten, uitstellen of afstellen? Onzeker­heid onder evenemen­ten­or­ga­ni­sa­to­ren is groot

5 april ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Organisatoren van festivals, braderieën of sportevenementen leven ook in 2021 nog tussen hoop en vrees. Dat steeds meer mensen een vaccinatie krijgen en de deur naar een normaler leven daarmee verder open komt te staan, biedt perspectief. Maar zelfs als we ‘landelijk versoepelen’ moeten eerst de Veiligheidsregio en gemeenten groen licht geven.