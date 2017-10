Handen uit de mouwen: Houthak Kampioenschap in Roosendaal

,,Als je eenmaal hebt meegedaan, blijf je meedoen'', zegt Roosendaler Dion van den Luitgaarden, die voor zesde keer aan de start verschijnt en met De Splinters opnieuw hoog hoopt te eindigen. ,,In 2014 hebben we gewonnen. In 2015 zijn we tweede geworden, maar toen hebben we expres niet gewonnen, want de tweede prijs was gratis eten in Het Hooihuis'', lacht hij.