Handen op elkaar voor uitbreidingsplan Designer Outlet Roosendaal: 6000 vierkante meter winkels erbij

Het wordt tijd dat we Peter Gillis de waardering geven die hij zo verdient!

Het verbaast mij hoeveel weerstand onze Brabantse topondernemer Peter Gillis blijft oproepen. In plaats van dat we trots zijn, wordt hij continu belachelijk gemaakt en beschimpt. Terwijl, met fijnzinnige uitdrukkingen als ‘hatseflatsen’ en ‘foxwild’ is zijn bijdrage aan de Nederlandse taal bijkans even indrukwekkend als bijvoorbeeld die van Van Kooten en De Bie.