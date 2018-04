Handel drugsgrondstoffen vanuit Rucphen 'enorm professioneel georganiseerd'

RUCPHEN/DEN BOSCH - 'Enorm professioneel georganiseerd'. Zo typeert officier van justitie Nienke Le Fever de criminele 'groothandel' die volgens haar vanuit een bedrijvencentrum in Rucphen tienduizenden liters grondstoffen leverde aan producenten van synthetische drugs in Brabant en daar buiten.

Het compliment was niet echt besteed aan de zes verdachten uit onder meer Etten-Leur, Wernhout en Roosendaal. Donderdag eiste de officier in Den Bosch celstraffen van 3 tot 5 jaar tegen hen.

Volledig scherm Politie in het 'industriële' drugslab dat werd ontdekt onder een loods aan de Grauwe Polder in Etten Leur. © Ans Van Goch

De hoogste eis was voor Ronnie den B. (51) uit Capelle aan den IJssel. Hij was volgens Le Fever de grote organisator die de aankoop, opslag en verspreiding van de drugsgrondstoffen aanstuurde vanuit een bedrijvencentrum aan de Expeditieweg in Rucphen. Samen met andere verdachten bestierde hij daar in een netwerk van bedrijfjes, waaronder een autoverhuurbedrijf, om de distributie te faciliteren en buiten het zicht van de politie te houden, aldus de officier.

Tip

Dat laatste lukte niet. De politie stuitte op het adres in Rucphen toen ze een man volgde uit Tilburg die blijkens een tip iets met de productie van synthetische drug te maken zou hebben. De politie zag dat er chemicaliën in een busje werden geladen. Het voertuig leidde de politie naar een laboratorium in Heerhugowaard.

Door vervolgens wekenlang meer busjes met chemicaliën vanaf de Expeditieweg te volgen, legde de recherche een compleet netwerk bloot van afnemers met drugslabs in Sint Willebrord (Leeuwerikstraat), Etten-Leur (Grauwe Polder), Zaltbommel, Weert en Someren, waar grote hoeveelheden drugsafval over een akker werden uitgereden en in de maïs belandden.

Grootste

De labs werden vooral bevoorraad vanuit opslagplaatsen aan de Wouwbaan in Roosendaal en een loods in Den Bommel, aldus het OM dat beschikt over tientallen observaties van zulke ritten door de politie. De illegale opslag in Den Bommel is met ruim 50.000 liter chemicaliën en gassen de grootste die ooit is ontdekt in Nederland. Met deze grondstoffen konden volgens Le Fever 4.800 kilo amfetamine en 7.000 kilo mdma (xtc) worden gemaakt.

Party King

Op de actiedag in mei 2015 vond de politie ook chemicaliën om cocaïne terug te winnen uit andere stoffen, spullen voor hennepteelt en een tiental gestolen auto's en busjes. Alleen hoofdverdachte Den B. was aanwezig in de rechtszaal om zijn eis aan te horen. Hij ontkent. Justitie stoelt het bewijs tegen Den B. deels ook op het megaonderzoek Trefpunt rond cateringbedrijf Party King in Best. Uit stiekem opgenomen gesprekken met de al veroordeelde hoofdverdachten uit die zaak, blijkt volgens de officier dat Den B. dé grote leverancier van drugsgrondstoffen was.