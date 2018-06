Handboogschutters Oudenbosch willen nieuwbouw op sportpark Albano

De drie clubs zaten tot voor kort in een verenigingslokaal aan het Groene Woud. De uitbaters besloten om ermee te stoppen waardoor de clubs op zoek moesten naar een nieuwe locatie. ,,We zagen kansen voor een nieuwbouw accommodatie aan de Albanoweg, maar daar liggen retentievijvers van het waterschap waardoor in de buurt niet gebouwd mag worden. Dat vonden we jammer", vertelt Tony de Jong, voorzitter Concordia Florebith.

Twee schietbanen

Daarna heeft de vereniging bij de gemeente Halderberge aangeklopt die een ander stuk grond aanwees op het sportpark. Daaropvolgend maakte Concordia Florebith een plan. Deze week heeft het college van Burgemeester en Wethouders laten weten dat ze het plan te omvangrijk vindt. Zowel qua ruimte als financiën. De Jong: "Het plan omvat een pand van 55 meter lang en 13 meter breed. Zo kunnen we twee schietbanen van 25 en 18 meter maken. Daarnaast hebben we een toiletgelegenheid en keuken nodig." De handboogvereniging is de kartrekker van het plan en met het gilde en de biljartvereniging zal een huurovereenkomst afgesloten worden.

'Te omvangrijk'

Tijdelijke accommodatie

Op dit moment heeft de club van De Jong een tijdelijke accommodatie gecreëerd in een bedrijfspand aan de Havendijk. ,,Maar daarvoor hebben we een 1-jarig huurcontract getekend. We weten niet hoelang we hier kunnen blijven." Daarom wil de vereniging zo snel mogelijk met de wethouder rond de tafel. ,,In 2021 vieren we ons 150-jarig jubileum. We hopen het te kunnen vieren in de nieuwe accommodatie."