Halve eeuw vriendschapsband met Britten geboekstaafd

,,Tot op de dag van vandaag‘’, zegt Jan van Aken, schrijver van het boek 'Vijftig jaar vriendschapsband Stampersgat-Cheltenham'. Vorig jaar stapten 26 Westbrabanders in de bus naar de Britse stad. Volgend jaar brengt een delegatie uit Cheltenham weer een tegenbezoek. Van Aken: ,,Tweejaarlijks bezoeken we elkaar om en om. In het 75-jarige bevrijdingsjaar stond geen bezoek op het programma, maar was het wel een halve eeuw geleden dat de vriendschapsband ontstond.‘’

Indruk

Het eerste bezoek in 1970 ging gepaard met de onthulling van de Dennis Leestraat. Lee sneuvelde aan het eind van de Rijpersweg tijdens de bevrijding van Stampersgat. Hij is op het kerkhof in het dorp begraven. Van Aken: ,,Best bijzonder want de meeste gesneuvelde militairen zijn later overgebracht naar centrale begraafplaatsen.‘’ De familie van Lee kwam het straatnaambordje op 5 mei 1970 onthullen. De Engelse afvaardiging was toen zo onder de indruk van harmonie St. Cecilia dat een tegenbezoek volgde in 1971. ,,Alleen konden veel muzikanten zich niet vrijmaken. Toen is gevraagd om van elke vereniging een paar mensen mee te sturen’', schetst Van Aken het begin van vele vooral culturele ontmoetingen. Maar ook officiële ontvangsten op het gemeentehuis maakten deel uit van de contacten. ,,Daar waren de Engelsen beter in dan wij.‘’ lacht Van Aken.