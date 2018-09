Halve eeuw dompelen in heet bad bij Verzinkerij West-Brabant

OUDENBOSCH - Eén voor één dompelden de slaven zich geheel vrijwillig onder in een zinkbad van 450 graden. Dit ogenschijnlijk onheilspellende tafereel speelde zich een tijdje geleden af in de Verzinkerij West-Brabant.

Het Oudenbossche bedrijf bestaat vijftig jaar. Behalve de slavenbeelden horende bij het Rotterdamse monument ondergaan jaarlijks honderden stalen constructies hetzelfde lot. Het vier meter lange zinkbad borrelt en pruttelt. Na de dompeling komt elk object er glimmender als nooit tevoren uit. Alsof het de toverketel uit Asterix en Obelix betreft.

,,Het slavenmonument was een leuke klus'' zeggen de broers Niek (65) en Bob (57) van der Kade, die leiding geven aan het familiebedrijf, ,,Maar dat geldt ook voor stalen balken, roosters, off-shore leidingen, ventilatorhuizen, scheepsleidingen of skatebanen. Veelal is ons werkgebied Zuid-West Nederland en een stukje Vlaanderen. Peilers van de Oosterscheldedam bijvoorbeeld zijn ter bescherming van roestvorming hier geweest. Maar we hebben ook stukjes Schipholtoren gedompeld. En we hebben een vaste klant in Haaksbergen.''

Jaarlijks komt er zo'n 3500 ton ijzer badderen in het vloeibare zink van 450 graden. Geen pretje om dichtbij te staan, al wordt gedurende het 'natte' procedé van thermisch verzinken een afsluitbare kapconstructie over het bad getrokken.

,,Nadat de werkstukken gebeitst zijn zakken ze in de zink. Door de nabeitsing krijgt het metaal een optimale hechting van de zinklaag'', legt Niek uit. Bob vult aan : ,,Het is eenn chemisch proces waarin het vloetbare zink een reactie aaangaat met het metallisch bllank ijzer zodat legeringslagen ontstaan. De toplaag is een dun laagje zink.''

Kees van der Kade werkte samen met Ab Hordijk in de jaren zestig bij de Dordtse verzinkerij Tozindo, dochteronderneming van Tomado wat zich later in Etten-Leur verstigde. ,,Vader had het niet naar de zin. Samen met Ab keek hij uit naar een locatie om voor zichzelf te beginnen. De vrouw van Ab kwam uit Hoeven, zo kwamen ze in Oudenbosch terecht.''

Niek heeft nog een filmpje van de bouw van het ambachtelijk bedrijf. ,,Een grote kale vlakte. Wij waren de eersten, die zich op het kersverse industrieterrein Bosschendijk kwamen vestigen. En daar zitten we nog steeds naar voller tevredenheid. Niet alleen vanwege Hordijks vrouw, maar ook de aanleg van de A17 was een belangrijke vestigingsfactor. En nu zijn we maar wat blij met de rondweg om Oudenbosch.''

Over de naam waren de oprichters het snel eens. Geen HoKa of KaHo, maar West-Brabant. Niek: ,,Onze leus is 'Wanneer de nood het hoogst is, is West Brabant nabij!'

In de fabriekshal werken mens en machine eendrachtig samen. Vijftien vaste en zeve losse medewerkers zorgen dat het zinkbad in optimale conditie blijft en kloppen de zinkdruppels van het metaal dat uit het bad gehesen wordt. Het bad is 4,5 meter lang, 1,20 meter breed en twee meter diep. Grotere materialen gaan twee keer kopje onder, de zogeheten double-dip methode. Van de twaalf verzinkerijen in Nederland is dat van de Van der Kades een kleinere. Toch is de samenwerking goed. Collega's zeggen vaak: 'jullie zijn wel klein, maar we hebben wel ontzag voor jullie.'