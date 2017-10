Halloweenkunst van Jim van Dijk, 'Je tweelingzus op sterk water'

Eng fotoalbumBOSSCHENHOOFD - Een bezoekje aan de werkplaats van vormgever Jim van Dijk in Bosschenhoofd is niks voor angsthazen. Alsof je een aflevering van The Walking Dead binnenwandelt. De oogballen en afgehakte vingers liggen er in bakjes op tafel, ernaast de kop van King Kong en een levensgrote zombietorso op een paar takken. En dan Jim zelf, de vriendelijkheid en gemoedelijkheid zelve bij al die enge creaties.

Jim van Dijk (25) noemt zichzelf vormgever. Zijn bedrijf Jim van Dijk Creations maakt beelden, rekwisieten en decoraties voor pretparken, escaperooms en kermissen, maar ook voor bedrijven.

Zo wandel je het kantoor van de Suikerunie nu binnen langs een haag van reusachtige suikerbieten van zijn hand. Maar deze maand staat het werk van Jim helemaal in het teken van Halloween.

Creatief

Volledig scherm Halloween, vormgever Jim van Dijk © Marjo Peppelaar Het creatieve zat er bij Jim altijd al in. Hij volgde een opleiding tot timmerman bouwde als kind al mee aan carnavalswagens. ,,Ik won nooit wat met carnaval'', lacht tweelingzus Joyce. ,,Ze dachten altijd dat Jim me geholpen had.'' Joyce is ook in de werkplaats te vinden: haar hoofd staat er in een pot op sterk water. ,,Ik heb een afgietsel van haar gezicht gemaakt. Ik krijg veel ideeën uit horrorfilms en crimeseries en dat maak ik dan na. Zo bouw ik mijn portfolio op. Het lijkt me geweldig om straks ook special effects voor films te kunnen maken'', vertelt Jim.

In timmeren kon hij zijn creatieve ei niet helemaal kwijt. Maar bij een bezoek aan de Efteling schoot het door hem heen: er zijn mensen die dit maken. Zo kwam Jim, via de opleiding vormgeving bij De Rooi Pannen, als stagiaire in het sprookjesachtige pretpark terecht. Daar ging een wereld voor hem open. ,,Ik was gelijk verslaafd'', blikt hij terug. Een geweldige leerschool, want voor wat Jim doet, bestaat eigenlijk geen opleiding. ,,Tijdens mijn stages, in de Efteling en later bij Shapelab, heb ik veel materiaalkennis opgedaan'', vertelt hij.

Jim heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een allround vakman, want er komt nogal wat kijken bij wat hij doet. Hij last en timmert en boetseert zijn vormen of beeldhouwt die uit schuim. Daarna maakt hij een gietvorm in rubber en vervolgens het eindproduct in hars. En dan volgt nog de afwerking met de airbrush of schilderkwast.

Volledig scherm Halloween, vormgever Jim van Dijk © Marjo Peppelaar Jim begon twee jaar geleden met zijn eigen bedrijf en het liep gelijk storm. ,,Nu, in oktober, is het allemaal Halloween, maar in de rest van het jaar ben ik druk bezig voor pretparken, dierentuinen en bedrijven.'' Sculpturen van Jim zijn al te bewonderen in De Efteling en in Plopsaland. Maar het zijn vooral zijn Halloweencreaties die opvallen. Zijn foto's op Instagram en Facebook roepen wisselende reacties op. ,,Mensen vinden mij soms maar creepy'', lacht Jim. ,,Maar ik heb die dingen gemaakt voor mijn portfolio, omdat Halloween enorm in opkomst is in Nederland.''

In de aanloop naar Halloween kreeg hij de afgelopen tijd een stortvloed aan media-aandacht over zich heen, van Omroep Brabant tot Hart van Nederland. ,,Daar lijk ik wel een gekke horrorfreak, maar ik vind vooral het levensechte van sculpturen boeiend om te maken. Het hoeft van mij niet per se horror te zijn. ''

Volledig scherm Jim van Dijk uit Bosschenhoofd is een horrorkunstenaar. © peter van trijen/pix4profs

Volledig scherm Halloween, vormgever Jim van Dijk © Marjo Peppelaar

Volledig scherm Halloween, vormgever Jim van Dijk © Marjo Peppelaar

Volledig scherm Halloween, vormgever Jim van Dijk © Marjo Peppelaar