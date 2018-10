Halloween Spookhuis in Wouw: een helletocht van twintig minuten

Drukte op open dagen Turkse moskee Oudenbosch: 'Maar de deur staat hier altíjd open’

18:54 OUDENBOSCH - ,,Zijn hoofddoekjes nou verplicht of niet?” ,,Moeten mannen en vrouwen nu echt gescheiden worden?” Zomaar wat vragen die gesteld werden tijdens de open dagen van de Turkse Barbaros moskee in Oudenbosch, die met name bedoeld zijn om mensen die normaal geen voet in de moskee zetten eens over de vloer te krijgen.