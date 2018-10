Halloween in Roosendaal: dit is er te doen

De aftrap wordt op zaterdag 27 oktober gegeven in het Vrouwenhof in Roosendaal. Kindervakantiewerk Roosendaal, Speeltuin Vrouwenhof, Muziekvereniging Roosendaal en Openluchttheater Roosendaal hebben de handen ineen geslagen voor een griezeltocht van ruim een kilometer lang. Langs die route staan acteurs en vertellers klaar om bezoekers de stuipen op het lijf te jagen.

Kaartjes

De tocht trok een paar jaar geleden meer dan 800 bezoekers. Dit jaar kunnen griezelliefhebbers daar vanaf 19.00 uur terecht. Kaarten zijn te koop voor 4,50 euro via de site van het openluchttheater. Op de avond zelf koen kaarten - als die er dan nog zijn - vijf euro per stuk. Kinderen tot twee jaar mogen gratis mee. Er kan bij het theater overigens niet gepind worden. Bezoekers wordt gevraagd zich ook te verkleden.

Wouw

Aan de Wouwbaan in Wouw wordt op zaterdag 28 oktober opnieuw een spookhuis ingericht. Dat bevindt zich aan Wouwbaan 143. Tussen 18.00 uur en 21.15 uur trekken vier tochten over het landgoed langs allerlei griezelige taferelen. Kaartjes kosten vier euro per stuk, te bestellen via de website: www.ticketkantoor.nl. Voor de allerkleinsten is er daar deze zondag en Halloweenmiddag voor kinderen, met onder meer een route met 'gezellige griezels' en een workshop pompoen uithollen. tickets ook hiervoor via de site.

Nispen

In Nispen wordt op 28 oktober de jaarlijkse griezeltocht gelopen. De organisatie daar is in handen van de Nispense Oranjestichting. Die tocht vertrekt vanaf 17.30 uur vanaf dorpshuis Nisipa. Deelnemers krijgen daar een routekaart die langs allerlei bezienswaardigheden leidt. Lopers kunnen zelf de lengte van hun wandeling bepalen. Onderweg zijn er ook versnaperingen verkrijgbaar. Meelopen kost niks.

Heerle