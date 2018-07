Half Brabant op de Zwarte Cross: ‘Gebroken kuitbeen of niet, ik ga'

Ernstige mishande­ling op Markt in Roosendaal: groep schopt en slaat slachtof­fer (20) op rug en hoofd

30 juni ROOSENDAAL - Op de Markt in Roosendaal is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 20-jarige man gewond geraakt nadat hij door een groep personen zwaar mishandeld is. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.