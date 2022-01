Halderbergse winkeliers én horeca mogen zaterdag open: ‘Wij staan achter de ondernemers’

Rechtszaak claim kluisjes­roof: ook op de gang komen Rabobank en Rita Munshi er niet uit

OUDENBOSCH/UTRECHT - De rechter in Utrecht gaat bepalen of gedupeerde Rita Kriek-Munshi (71) van de kluisjesroof in Oudenbosch schadevergoeding krijgt van Rabobank, en zo ja hoe hoog die is. Een verzoek van de rechter aan betrokkenen om op het laatste moment -op de gang in de rechtbank- te proberen 'nader tot elkaar te komen’, liep donderdag op niets uit.

