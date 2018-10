Halderbergse raadsleden willen de lijntjes met ambtenaren kort houden

OUDENBOSCH - Voor ambtelijke bijstand kan een raadslid in Halderberge zowel bij de griffier als bij de afdelingsmanager terecht. In de meest recente verordening was het lijntje met de afdelingsmanager echter geschrapt. De gemeenteraad draaide de ondersteuning deze week meteen terug.

Voor de VVD en VDG was het geen probleem om voortaan alle informatie via de griffier binnen te halen. VDG-raadslid Gert Logt, zelf griffier in een andere gemeente, vindt dat de meest zuivere weg ook omdat alles dan via hetzelfde kanaal wordt doorgespeeld. Voor Gerard Huijpen (VVD) maakte het weinig uit wie hem van informatie kan voorzien. Die onverschilligheid werd hem door andere fracties niet in dank afgenomen. ,,U stemt tegen en dus biedt u collega-raadsleden niet de ruimte om een afweging te maken tussen griffier of afdelingsmanager?'', beet Gisela van Beek (Lokaal Halderberge) de liberaal toe.

Griffie

Haar partij was met het CDA, Progressief Halderberge en de WOS van mening dat afdelingsmanagers te allen tijde geraadpleegd kan worden. ,,De één vindt het prettig om informatie te verwerven via de griffie, een ander houdt ervan om direct contact met de afdelingsmanager te hebben.'' De vier fracties vinden het verbreken van dat directe lijntje niet goed. ,,Gevoelsmatig komt er via de griffie een extra schakel bij, terwijl de stafambtenaren juist diep in bepaalde dossiers zitten'', zo motiveerden de fracties het amendement om de passage in de nieuwe verordening ambtelijke bijstand niet te schrappen. Zij meenden bovendien dat de betrokken ambtenaren er nooit een probleem van hebben gemaakt, noch dat ze overvraagd worden door raadsleden.

Raadswerk

Bij hoofdelijke stemming keerde in meerderheid de afdelingsambtenaar als informatiebron weer terug in zijn of haar functie. In de fractieondersteuning kan elke partij voortaan rekenen op een basisbedrag van 500 euro aangevuld met 70 euro per raadszetel. Mocht een fractie tussentijds ophouden te bestaan dan vervalt de bijdrage. Verder kan elke fractie bij voorbereidend raadswerk gebruik maken van één fractiemedewerker. Stukken die raadsleden mogen inzien, worden tevens ter beschikking gesteld aan de betreffende fractiemedewerkers.