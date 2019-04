Halderbergse raad niet unaniem met brief naar provincie over veiliger N640

,,Een raadsmeerderheid‘’, verbetert Frank Rockx (CDA) de stellingname. ,,Lokaal Halderberge en WOS hebben de brief niet ondertekend. Betreurenswaardig, want het is de omwonenden van de N640 een doorn in het oog dat er zo hard gereden wordt en ook nog eens door zó veel vrachtverkeer. De VVD kan zich gelukkig wel vinden in de inhoud van de brief, maar liever hadden we unanieme steun.‘’

In de brief stelt de vier partijen (CDA, Progressief Halderberge, VDG en VVD) dat op het gedeelte tussen de Hoevense bebouwde kom en de Oudenbossche Koepelbaan de snelheid teruggebracht moet worden van 80 naar 60 kilometer per uur. Rockx: ,,De provincie mag ons ook nog eens uitleggen waarom het aanvankelijke plan van een rotondoe bij het Gors en de Oude Antwerpse Postbaan uiteindelijk is terug getrokken.‘’ Hij staat niet de juichen bij het alternatief: een geleider en een oversteekplaats.

En dan is er nog het vrachtverkeer. Nu al een bron van ergernis en de politieke fracties vrezen met de komst van een groot distributiecentrum op het Etten-Leurse bedrijventerrein Vosdonk dat het aantal vrachtbewegingen groeit. Rockx voert op dat punt de druk op: ,,Met klem vragen we de provincie het vrachtverkeer vanuit Vosdonk naar Hoeven te ontmoedigen en de weg zodanig in te richten dat vrachtauto's richting A58 rijden.‘’