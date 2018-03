Halderbergse ondernemers zijn weer een tikkeltje tevredener met gemeente

Heemkring gaat niet dwarsliggen bij verhuizing naar cultureel centrum

17:53 OUDENBOSCH - Van een oude fietsenstalling voor broeders en later schoolgaande kinderen maakten vrijwilligers van de pas opgerichte heemkring Broeder Christophoor in 1987 een eigen museum. Ruim dertig jaar later moet de kring zich opmaken voor een verhuizing naar de kapel van Saint Louis. ,,Niet uit vrije wil, maar we gaan ook niet dwarsliggen'', zegt bestuurslid Louis Couwenbergh.